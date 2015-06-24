На Луганщине - относительное боевое затишье

Об этом сообщила пресс-служба Геннадия Москаля.

Полного прекращения огня нет, перестрелки и обстрелы происходили практически по всей линии соприкосновения (в Станице Луганской, Счастье, Крымском, Катериновке, Троицком, на Бахмутке), однако боевые действия носили локальный характер, масштабных разрушений, а также погибших среди мирных жителей или военных нет.

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В Троицком (Попаснянськимй район вблизи Дебальцево), где в минувшую субботу боевики взорвали мост, вчера установили понтонную переправу, по которой свободно проезжает как грузовой, так и легковой транспорт. Таким образом село удалось разблокировать, доставка грузов восстановлена.

Стали известны детали обстрела из «Градов», которому в ночь на вторник подверглось Бобровое Попаснянского района. Всего в село залетело около 35 реактивных снарядов, некоторые взорвались в жилом массиве.

В результате обстрела частично разрушены и повреждены восемь домов на двух улицах. К счастью, обошлось без раненых и погибших.