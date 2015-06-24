Несмотря на договоренность, боевики обстреляли Трехизбенку Луганской области

Как говорится сообщает 24 июня пресс-служба председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера между украинскими силовиками и незаконными вооруженными формированиями были достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 12.00 до 19.00 в районе села Трехизбенка.

Читайте такжеНа Луганщине в результате обстрела и урагана без света остался ряд населенных пунктов

«Договоренность была вызвана необходимостью восстановительных работ на высоковольтной линии электропередач, поврежденной обстрелом в минувшую пятницу. Место проведения работ - около берега Северского Донца, по руслу которого проходит линия разграничения», - говорится в сообщении.

«Через полчаса после того, как энергетики начали ремонтные работы, со стороны села Пришиб (оккупированная территория) Трехизбенку обстреляли из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). Ракета попала в частный дом в центре поселка на улице Булавина и почти полностью разрушила его», - отмечает пресс-служба. Хозяйка дома, 57-летняя женщина, которая в это время была на огороде, не пострадала.

Несмотря на обстрел, энергетики продолжили ремонт, но из-за большого объема работы не успели закончить его. Трехизбенка, а также соседние Кряковка и Калаус, с минувшей пятницы остаются без электричества. Сегодня восстановительные работы в Трехизбенке будут продолжены.