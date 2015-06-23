Боевики накрыли огнем из "Градов" село в 10 км от линии фронта
Террористы в Луганской области обстреляли из «Градов» село Нижнее, расположенное на расстоянии 10 км от линии фронта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«На Луганском направлении боевики активизировали боевые действия по всей линии соприкосновения. В частности, вчера, еще до восхода солнца, противник обстрелял из «Градов» с. Нижнее, которое находится на расстоянии 10 км от линии фронта», - отметил он.
Также, по словам Лысенко, под вражеским минометным и артиллерийским огнем оказались с. Троицкое, с. Золотое, с. Новотошковское, пгт Станица Луганская и с. Болотенное, что на российско-украинской границе.
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«Установлено, что пушки и минометы на этом участке фронта противник сосредоточил в Первомайске, Славяносербске, с. Веселая Гора и возле памятника князю Игорю на автотрассе Луганск - Станица Луганская», - добавил представитель АП по вопросам АТО.