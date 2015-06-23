Боевики накрыли огнем из "Градов" село в 10 км от линии фронта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«На Луганском направлении боевики активизировали боевые действия по всей линии соприкосновения. В частности, вчера, еще до восхода солнца, противник обстрелял из «Градов» с. Нижнее, которое находится на расстоянии 10 км от линии фронта», - отметил он.

Также, по словам Лысенко, под вражеским минометным и артиллерийским огнем оказались с. Троицкое, с. Золотое, с. Новотошковское, пгт Станица Луганская и с. Болотенное, что на российско-украинской границе.

Читайте такжеПод Попасной боевики из "Градов" обстреляли водоканал - часть района осталась без воды

«Установлено, что пушки и минометы на этом участке фронта противник сосредоточил в Первомайске, Славяносербске, с. Веселая Гора и возле памятника князю Игорю на автотрассе Луганск - Станица Луганская», - добавил представитель АП по вопросам АТО.