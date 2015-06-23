Боевики перебрасывают тяжелую артиллерию с Мариупольского направления на другие участки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«На Мариупольском направлении вчера было затишье. Зафиксирован лишь один факт нарушения режима тишины со стороны противника в Широкино», - отметил он.

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«По оперативной информации, противник перебрасывает тяжелое вооружение из-под Азовского моря на другие участки фронта. Украинское командование внимательно изучает эту информацию и готово к любым провокациям со стороны врага», - добавил Лысенко.