СБУ в ходе боя на Донбассе захватила реактивный огнемет "Шмель", который находится на вооружении РФ (фоторепортаж)

Служба безопасности Украины в ходе боевых столкновений с террористами в районе поселка Октябрь Донецкой области захватила малогабаритный реактивный огнемет МРО-А «Шмель» 2008 года выпуска, который находится на вооружении исключительно в подразделениях РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Как отметили в пресс-центре, таким образом СБУ получила новые безоговорочные доказательства наличия у террористов т.н. «ДНР/ЛНР» оружия и средств бронезащиты российского производства.

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«Вблизи станицы Луганской на месте обстрела боевиками сил АТО сотрудники СБ Украины обнаружили и процессуально изъяли отстрелянные контейнеры от двух реактивных штурмовых гранатометов РШГ-2 2006 и 2011 годов выпуска, находящихся на вооружении исключительно вооруженных сил Российской Федерации», - сообщает пресс-центр.

Также СБУ обнаружила бронежилет производства ЗАО НПП «Класс» (Москва), который принят на вооружение и поставляется в подразделения ВС РФ.