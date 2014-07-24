Пограничники обнаружили очередной беспилотник, который находится на вооружении у ФСБ РФ

Около 14.00, по оперативной информации Государственной пограничной службы, совместной межведомственной группой Госпогранслужбы и СБУ на участке отдела пограничной службы «Веселое» Харьковского отряда был обнаружен беспилотный летательный аппарат без знаков принадлежности.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации государственной пограничной службы Украины.

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По данным пограничников, беспилотник проводил воздушную разведку позиций пограничников на участке и углубился на территорию Украины до 2 километров. Предварительно установлено, что это беспилотный летательный аппарат типа «Застава», который есть на вооружении у пограничной службы ФСБ РФ. Действительно ли это так, будет установлено экспертизой Службы безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера, 23 июля, украинские военные сбили российский беспилотный летательный аппарат в зоне проведения антитеррористической операции, вблизи населенного пункта Амвросиевка. Речь идет об «Орлане-10» - многоцелевом беспилотном летательном аппарате производства ООО «Специальный технологический центр», Санкт-Петербург (Россия).

Он способен передавать видео на расстояние до 120 км.

28 мая в ходе АТО на востоке Украины уже был сбит «Орлан-10».