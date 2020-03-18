Оккупанты 10 раз стреляли на Донбассе, ранены два украинских бойца

Террористы открывают огонь, в частности, из запрещенных Минскими договоренностями минометов.

В течение 17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 6 обстрелов, а именно: дважды вблизи Павлополя – из 82-мм минометов – 5 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку от населенного пункта Березовое – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Старогнатовки – из минометов калибра 120 мм – 18 мин; неподалеку Широкино – из 82-мм минометов – 5 мин; рядом со Славным – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре обстрела были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды в районе населенного пункта Новолуганское – из 82-мм минометов – 5 мин, а также из противотанкового ракетного комплекса; рядом с Ореховым – из минометов калибра 82 мм – 5 мин; неподалеку Новотошковского – из 82-мм минометов – 15 мин.

Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 16 марта боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения.