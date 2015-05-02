К майским праздникам РФ переправила боевикам на Донбасс 80 вагонов боеприпасов

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление» (ИС). «Несмотря на заявления московских властей о заинтересованности в мирном урегулировании конфликта на Донбассе, на практике происходит совершенно противоположное – Россия усиленными темпами гонит в Украину эшелоны с оружием и боеприпасами», - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики из тяжелой артиллерии обстреляли силы АТО в Песках, Широкино и АвдеевкеГруппа ИС уточняет, что за период с 20 по 25 апреля на оккупированную территорию из России, благодаря РЖД, было завезено около 80 вагонов с боеприпасами. В этот же период на это территории заехало свыше двадцати российских грузовых автомобилей с боеприпасами.

«Надо понимать, что боеприпасы в таких количествах необходимы террористам «в рамках подготовки к параду Победы 9 мая»», - отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее миссия ОБСЕ зафиксировала исчезновение тяжелой артиллерии «ДНР-ЛНР» с площадок хранения. Боевики объяснили передислокацию вооружений "подготовкой к 9 мая".