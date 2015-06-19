Боевики из "Града" обстреляли Попасную, ранен нацгвардеец

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По данным пресс-службы, вчера, 18 июня, в 4:30 со стороны оккупированного Калиново из реактивной системы залпового огня «Град» сделано 20 выстрелов по городу Попасная.

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«Зафиксированы прямые попадания в двухэтажный и пятиэтажный дома на вул. Мироновской, что привело к их повреждению. В зданиях был недавно закончен ремонт», - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что в результате обстрела был тяжело ранен нацгвардеец, который нес службу по охране общественного порядка.