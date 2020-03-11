Штаб ООС опроверг фейк боевиков о якобы обстреле оккупированной Горловки

В штабе новую информационную кампанию врага связывают со вчерашним боем у Песков.

Кремлевские пропагандистские ресурсы начали распространять очередную фейковую информацию о якобы обстреле украинскими военнослужащими жилых домов временно оккупированной Горловки.

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Об этом сообщает штаб ООС. В штабе новую информационную кампанию врага связывают со вчерашним боем у Песков, где украинские бойцы дали надлежащий огневой ответ боевикам.

«Информация об обстреле абсолютно не соответствует действительности. Командование ООС подчеркивает, что все тяжелое вооружение, согласно Минским соглашениям, находится в районах отвода», - говорится в сообщении.

«Обычно, как показывает опыт боевых действий, после подобных обвинений противник сам прибегает к вооруженным провокациям и из тяжелого вооружения обстреливает жилой сектор временно оккупированных населенных пунктов», - предупредили в штабе.

Как сообщал УНИАН, утром 10 марта в районе населенных пунктов Пески и Авдеевка на Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из минометов и гаубиц. Враг подбил грузовик ГАЗ-66 ВСУ.

Как сообщили в штабе ООС, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализировали с боевым травмированием.

Украинская сторона ответила боевикам огнем.