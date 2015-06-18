Некоторые площадки для отвода тяжелого вооружения сил АТО и боевиков полностью пустые – ОБСЕ
14:03, 18 июня 2015Война
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На некоторых площадках для отвода тяжелого вооружения сил АТО и боевиков нет того оружия, которое отводилась ранее, а некоторые площадки полностью пустые.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив.
«Несмотря на заявления об отводе тяжелого вооружения, о завершении отвода, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ видела передвижение, присутствие и использование тяжелых вооружений вдоль линии соприкосновения», - заявил он.
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«В некоторых районах сосредоточения тяжелого вооружения с обеих сторон уже нет вооружения, которое там раньше было. Более того, некоторые районы сосредоточения вообще пустые», - подчеркнул представитель миссии ОБСЕ.
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