Некоторые площадки для отвода тяжелого вооружения сил АТО и боевиков полностью пустые – ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив.

«Несмотря на заявления об отводе тяжелого вооружения, о завершении отвода, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ видела передвижение, присутствие и использование тяжелых вооружений вдоль линии соприкосновения», - заявил он.

Читайте такжеОБСЕ фиксирует перемещения тяжелого вооружения с обеих сторон линии разграничения

«В некоторых районах сосредоточения тяжелого вооружения с обеих сторон уже нет вооружения, которое там раньше было. Более того, некоторые районы сосредоточения вообще пустые», - подчеркнул представитель миссии ОБСЕ.