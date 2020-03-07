Стало известно имя военного, который погиб в результате подрыва БМП на Донбассе

До войны погибший украинский военный с семьей жил в Донецке.

В результате подрыва боевой машины пехоты вблизи Крымского Луганской области погиб командир механизированного взвода батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины лейтенант Дмитрий Фирсов.

Об этом сообщается на 93-й ОМБ "Холодный Яр" на странице в Facebook.

"С большой скорбью и болью в сердце мы сообщаем, что сегодня 93 бригада Холодный Яр в пятый раз за эту ротацию теряет бойца! Во время выполнения боевого задания отдал свою жизнь командир взвода механизированного батальона лейтенант Дмитрий Борисович Фирсов с позывным "Фирс". Он погиб от минно-взрывной травмы, не совместимой с жизнью. 5 января ему исполнилось 40 лет", - говорится в сообщении.

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До войны он с семьей жил в Донецке. Сначала был добровольцем в батальоне "Донбасс", принимал участие в боях за высоту 93-17 возле Донецкого аэропорта в январе 2015 года.

Летом 2015 года он уже подрывался на БМП во время боев за Невельское, получив контузию. Во время подрыва осенью того же года боец повредил ногу и глаз.

Фирсов принимал участие в международных учениях – ORBITAL и Combined Resolve.

Дмитрия Фирсова похоронят в понедельник, 9 марта, в Виннице, где сейчас живет его семья. Церемония прощания начнется в 11:00 в Доме офицеров.

Как сообщал УНИАН, 6 марта один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили травмы в результате подрыва БМП на взрывном устройстве вблизи населенного пункта Крымское.