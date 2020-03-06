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На Донбассе подорвалась БМП: один военный погиб, еще трое ранены

13:59, 06 марта 2020
Война
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Вблизи Крымского БМП подорвалась на неизвестном взрывном устройстве / "Укроборонпром"

Один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили травмы в результате подрыва БМП на взрывном устройстве вблизи населенного пункта Крымское.

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Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Сегодня, 6 марта, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью», - говорится в сообщении.

Еще трое защитников получили минно-взрывные травмы. Все пострадавшие оперативно доставлены в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.

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