Россия готовит для Украины 30-й "гумконвой"

Об этом сообщили в МЧС Российской Федерации, передает ТАСС.

"В Ростовской области завершилось формирование очередной колонны МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей, и она готова к отправке. Ее выход из Донского спасательного центра МЧС России запланирован на утро 18 июня", - отметили в российском ведомстве.

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При этом представители России утверждают, что в составе колонны более 100 автомобилей, загруженных гуманитарной помощью общим весом более 1 тыс. тонн: это продукты питания, а также предметы первой необходимости и другие материальные средства.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские "гумконвои" направлены лишь на поддержку боевиков. Преимущественно грузовики ввозят подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

В МИД Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушения суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".