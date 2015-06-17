В плену России и боевиков находятся 270 украинцев - Геращенко

Об этом сообщила депутат, представитель гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко во время заседания Рады, передает "Украинская правда".

"По общим данным, уточненным СБУ, которая занимается этим вопросом, остается более 270 украинцев, среди них в тюрьмах РФ, по имеющейся информации, 11 граждан Украины", - заявила она.

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При этом, как отметила Геращенко, вчера украинская сторона предоставила неопровержимые доказательства ОБСЕ о нарушениях прав таких украинцев, незаконного вывоза на территорию России и того, что не выполняются нормы международного права по защите и допуску наших консулов к гражданам.

Кроме того, она сообщила, что в течение последнего месяца Украина смогла освободить лишь 9 своих граждан.

"Мы настаиваем, что должны быть освобождены все 270 украинцев, которые удерживаются террористами и сепаратистами", - подчеркнула Геращенко.