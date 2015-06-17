Ночью боевики предприняли попытку прорыва: штурмовая группа атаковала военных в районе Марьинки

За сутки, 16 июня, боевики российско-террористических группировок 58 раз обстреляли позиции сил АТО и дома мирных жителей. При этом 16 раз били из минометов разных калибров, в том числе и запрещенных Минскими договоренностями калибра 120-мм, а также трижды стреляли из 122-мм гаубиц.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"В ночь со вторника на среду подконтрольные российской власти преступники не только продолжили обстрелы, но и предприняли попытку прорыва. После полуночи штурмовая группа численностью около 30 боевиков безрезультатно атаковала наши позиции в районе Марьинки", - говорится в сообщении.

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Впоследствии под прикрытием 120-мм минометов на штурм позиций украинских военных ушло еще одно пророссийское бандформирование численностью не менее 150 преступников. Информация о результатах столкновения и потери с обеих сторон уточняется.

"Всего за минувшую ночь зафиксировано около 40 случаев обстрелов сил АТО и объектов инфраструктуры населенных пунктов. Марьинку перед попыткой прорыва обстреливали из 120-мм минометов и вооружения танков. Также из такого вооружением обстреливали Старогнатовку", - отметили в штабе.

На Луганщине из 122-мм гаубиц боевики били по Орехово и Новотошковке, из минометов калибра 120 мм – по Золотому, из гранатометов – по Трехизбенке.

Возле Артемовска 120-мм мины взрывались на позициях сил АТО у Троицкого. Там же стрелял вражеский танк и велся обстрел из переносной версии РСЗО «Град».