В Донецке прогремел мощный взрыв, в небе летают куски стекловаты - СМИ

Об этом они сообщают в социальных сетях, передает местный ресурс 62.ua.

«Север города почувствовал сильную ударную волну», «Жахнуло солидно в стороне Точмаша, аж дом зашатался», «Шахтерская площадь. Что-то неслабо грохнуло», «Уши заложило и дом подпрыгнул на жд», «На Доке сработала сигнализация и открылось окно», «На жд все небо в кусках стекловаты. Падает с неба, рвануло нехило где-то», «И на Магистральный прилетела стекловата», «На Маяке по веткам осколки шуршанули», - рассказывают горожане.

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Кроме того они сообщают, что в направлении аэропорта виден столб дыма.

При этом сообщается, что неспокойно в Петровском районе. «Петровский р-н - попадание в крышу дома по Рационализаторов», «Куда-то возле проходной шахты прилетело по звуку», - говорят местные жители.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в районе Шахтерска было зафиксировано передвижение двух единиц зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» боевиков.