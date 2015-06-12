В районе Тельманово зафиксировали значительное количество бронированной техники боевиков

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

«Украинские представители центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сегодня сообщили, что в районе Тельманово зафиксировано скопление значительного количества бронированной техники пророссийских бандформированиям, - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что «в районе Шахтерска было зафиксировано передвижение двух единиц зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2». По некоторым данным, существует вероятность очередной вооруженной провокации в районе Гранитного, подчеркивает пресс-центр и добавляет: «Об этом сообщили наблюдателей ОБСЕ, а боевиков предупредили о праве ВС Украины использовать все имеющиеся средства для пресечения попытки захвата территории и дальнейшей эскалации конфликта».