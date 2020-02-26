Боевики на Донбассе 7 раз обстреляли украинских военных из запрещенного оружия

Боевики обстреляли позиции украинских военных из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На протяжении суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в штабе.

Так, 5 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы произвели 2 обстрела.

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Кроме того, сообщается, что на участке разведения сил и средств №1 ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусом и двумя электромобилями.

"Перевезены около 4000 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Также стабильная обстановка на участках разведения №2 и №3. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 25 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.