Боевики на Донбассе сегодня трижды нарушили режим тишины

Потерь среди украинских защитников нет.

На Донбассе с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.

Как говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил по состоянию на 18.00, противник обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Так, два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид": рядом с Талаковкой - из миномета калибра 82 мм и близ села Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе Катериновки - из 120-мм миномета он выпустил 10 мин.

"Сегодня, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сводке.

Как сообщал УНИАН, в течение 24 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.