За сутки в зоне АТО погибли шесть украинских военных, 14 получили ранения

За минувшие сутки в зоне АТО погибли шесть украинских военнослужащих, 14 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий, обстрелов и провокаций погибли шесть украинских военнослужащих и 14 были ранены", - сказал Лысенко.