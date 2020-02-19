Эскалация на Донбассе: тело украинского бойца надеются вернуть 20 февраля

К подготовке возвращения тела привлечена миссия Общего центра контроля и координации.

Тело гранатометчика Максима Хитайлова, погибшего во время нападения боевиков 18 февраля, должны вернуть уже завтра.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщил пресс-офицер штаба ООС Сергей Кузьменко.

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«Пока еще продолжается процедура передачи тела на украинскую территорию. Если ситуация с безопасностью позволит – не будет обстрелов или других провокаций – то предварительно планируется, что передача тела состоится завтра (20 февраля)», – цитирует издание представителя.

Кузьменко добавил, что к подготовке возвращения тела привлечена миссия Общего центра контроля и координации.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще пять получили ранения. Одновременно были уничтожены четверо оккупантов, шестеро ранены.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска хотели захватить наблюдательные пункты ВСУ в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.