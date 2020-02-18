Украина поднимет вопрос обострения на Донбассе на сегодняшнем заседании Совбеза ООН

Украинскую делегацию на заседании Совета безопасности ООН будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Украина поднимет вопрос обострения на Донбассе на сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

«Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня», - заявил он.

По словам Николенко, украинскую делегацию на заседании Совета безопасности ООН будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Как напомнил Николенко, начало заседания – в 22:00 по киевскому времени.

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Как сообщал УНИАН, утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг применил минометы калибра 120 мм.

Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один военнослужащий ВСУ погиб, еще трое получили ранения и двое контузии.