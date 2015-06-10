В районе Луганского украинские военные ликвидировали снайпера

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. "В зоне проведения АТО ситуация остается неспокойной. В течение сегодняшнего дня боевики совершили 40 обстрелов позиций украинских войск", - сказано в сообщении. "В районе Луганского наших бойцов обстреливал вражеский снайпер. Он был обнаружен и обезврежен", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеБоевики заблокировали последний пункт пропуска на оккупированные территории Луганщины

В частности, отмечается, что с полуночи в районе Луганска пророссийские наемники дважды обстреливали Трехизбенку из 152-мм артиллерийских систем. Новотошковское попало под удар реактивных систем залпового огня "Град".

Также из гранатометов боевики обстреливали Сокольники, Счастье и снова Новотошковское.

"После того как в первой половине дня из 120-мм минометов и 122-мм гаубиц российско-террористические бандформирования обстреляли Пески и Опытное, после полудня вблизи Донецка по позициям украинских войск били вражеские танки", - говорится в сообщении.

Кроме того, сказано, что по Широкой Балке на Артемовском направлении подконтрольные российской власти преступники вели огонь из минометов калибров 120 и 82 мм. Золотое и Попасная обстреливались из стрелкового оружия и гранатометов.

Также 5 раз практически из всех образцов вооружения пророссийские бандформирования били по Широкино, в частности из 152-мм артиллерийских систем, гранатометов, 120-мм и 82-мм минометов.