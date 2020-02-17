"Через несколько дней понял, что это бандиты": на Донетчине экс-боевик пришел в полицию с признанием

В 2014 году мужчина вступил в «Донецкое народное ополчение» и находился на дежурстве на блокпосту вблизи Ясиноватой.

Бывший боевик сдался полицейским Селидово Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

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Установлено, что в сентябре 2014 года 27-летний безработный житель г. Селидово был сторонником сепаратистов. Мужчина прибыл в Донецк и вступил в незаконное вооруженное формирование под названием «Донецкое народное ополчение».

«Новобранцу пообещали высокую зарплату, выдали оружие и назначили дежурным на блокпосту вблизи Ясиноватой. Там вместе с другими боевиками он проверял автотранспорт и документы у лиц, пересекавших блокпост», - говорится в сообщении.

По словам бывшего участника бандформирования, уже через несколько дней он понял, что имеет дело с бандитами, которые плохо относятся как друг к другу, так и к гражданскому населению. Не получив обещанных денег, мужчина сдал оружие, покинул блокпост и вернулся в Селидово.

«В течение пяти лет бывший боевик вел скрытый образ жизни, пытаясь избежать наказания за службу в НВФ. Узнав, что закон дает таким, как он, возможность освободиться от уголовной ответственности, мужчина обратился в местное отделение полиции с повинной», - отметили в полиции.

Сейчас с ним работают следователи Селидовского отделения полиции.

Согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины государство гарантирует освобождение от ответственности лицу, которое не совершало тяжких преступлений против людей, добровольно покинуло ряды НВФ и сообщило об этом правоохранителям, напомнили в главке.