Статус участника АТО уже получили свыше 52,5 тысячи военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Украины Виктория Кушнир сегодня во время брифинга в Киеве.

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«По состоянию на 5 июня статус участника боевых действий получили 52 тысячи 577 военнослужащих и работников ВСУ, которые принимали участие в АТО», - отметила она.