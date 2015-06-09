Статус участника АТО уже получили свыше 52,5 тысячи военных
10:00, 09 июня 2015Война
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На сегодня статус участника боевых действий уже получили свыше 52,5 тысячи бойцов антитеррористической операции.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Украины Виктория Кушнир сегодня во время брифинга в Киеве.
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«По состоянию на 5 июня статус участника боевых действий получили 52 тысячи 577 военнослужащих и работников ВСУ, которые принимали участие в АТО», - отметила она.
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