Катер пограничников в Мариуполе подорвался на самодельной взрывчатке боевиков - пресс-центр АТО

Вчера, 7 июня, в Мариуполе катер украинских пограничников подорвался на самодельной взрывчатке боевиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

"По предварительным выводам экспертов, которые расследуют инцидент с катером Государственной пограничной службы Украины, который произошел 7 июня вблизи Мариуполя, причиной происшествия стало самодельное взрывное устройство, которое принесло морем со стороны оккупированных территорий", - отмечается в сообщении.

Самодельное взрывное устройство, по заключению специалистов, состояло из древесной крестовины, пенопластовых элементов и предмета, похожего на металлический цилиндр с маячком.

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"Пограничники, находившиеся на борту катера, приняли неизвестный предмет за радиобуй и пытались его подтянуть к судну. В этот момент устройство сработало и прогремел взрыв, в результате чего катер был поврежден, а лица, которые находились на его борту, получили ранения различной степени тяжести", - добавляют в пресс-центре.

Отмечается, что недавно похожее устройство выбросило на берег в районе с. Виноградное. Тогда пострадал рыбак, который его нашел и пытался разобрать. Оба взрывных устройства придрейфовали с территорий, находящихся под контролем боевиков, в частности, со стороны с. Безымянное.