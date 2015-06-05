В Одессу доставили 17 бойцов, раненных под Марьинкой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.

Читайте такжеСилы АТО приведены в полную боевую готовность из-за попытки штурма Марьинки - Лысенко

По предварительным данным, в Одессу были доставлены самолетом военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады, после чего госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

Как сообщал УНИАН, утром 3 июня российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, сильнейший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, неподалеку от Донецка.

Боевики в районе Марьинки и Красногоровки осуществили около 40 обстрелов с применением тяжелого вооружения.