В Одессу доставили 17 бойцов, раненных под Марьинкой
В Одессу сегодня, 5 июня, доставили 17 бойцов, раненных под Марьинкой Донецкой области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.
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По предварительным данным, в Одессу были доставлены самолетом военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады, после чего госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
Как сообщал УНИАН, утром 3 июня российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, сильнейший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, неподалеку от Донецка.
Боевики в районе Марьинки и Красногоровки осуществили около 40 обстрелов с применением тяжелого вооружения.