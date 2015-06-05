Видео зачистки боевиков в Марьинке украинскими военными
15:10, 05 июня 2015Война
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На ресурсе YouTube опубликовано видео зачистки силами АТО населенного пункта Марьинка Донецкой области от сепаратистов, которые накануне совершили неудачное наступление на позиции военных.
Скриншот видео
Согласно содержанию видео, военные обследовали жилые дома населенного пункта.
В ходе отработки одного из помещений, военным пришлось выломать дверь.
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Стоит также отметить, что на видео не зафиксировано мирных жителей, дворы домов пустые.
Как сообщал УНИАН, утром 3 июня российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, сильнейший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, вблизи Донецка.
Боевики осуществили около 142 обстрелов с применением тяжелого вооружения.
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