Видео зачистки боевиков в Марьинке украинскими военными

Согласно содержанию видео, военные обследовали жилые дома населенного пункта.

В ходе отработки одного из помещений, военным пришлось выломать дверь.

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Стоит также отметить, что на видео не зафиксировано мирных жителей, дворы домов пустые.

Как сообщал УНИАН, утром 3 июня российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, сильнейший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, вблизи Донецка.

Боевики осуществили около 142 обстрелов с применением тяжелого вооружения.