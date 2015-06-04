Видео неудачного штурма позиций сил АТО боевиками в Марьинке

На видео зафиксировано уверенное передвижение групп боевиков в "зеленке" вблизи позиций сил АТО, что может свидетельствовать о тщательной подготовке к наступлению.

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Стоит отметить, что террористы владеют довольно большим арсеналом оружия и качественной экипировкой.

Вместе с тем, согласно содержанию видео, в школе-интернате боевики разместили снайперские группы.

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Как сообщал УНИАН, утром 3 июня российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, сильнейший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, вблизи Донецка.

Боевики осуществили около 142 обстрелов с применением тяжелого вооружения.