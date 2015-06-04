Из плена боевиков освобожден снайпер батальона "Донбасс"
09:42, 04 июня 2015Война
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Из плена боевиков освобожден военнослужащий, снайпер батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш.
REUTERS
Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление" со ссылкой на переговорщика центра содействия освобождению заложников при СБУ Юрия Тандита.
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"Слава Богу, сегодня был освобожден Дмитрий Кулиш! Слава Украине! Слава нашим героям!", - сказал он.
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