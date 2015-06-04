В районе Марьинки перекрыты все пункты пропуска – пресс-офицер сектора "Б"

Все пункты пропуска в секторе «Б» закрыты из-за вчерашних боев в Марьинке.

Об этом Громадському сообщил пресс-офицер сектора «Б» Евгений Силкин.

В частности, там, где находится пункт пропуска «Курахово», рассказал Силкин, полностью уничтожено дорожное полотно, поэтому проехать там невозможно, необходимо восстанавливать дорогу.

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Дорога возле другого пункта пропуска «Бугас», что находится на трассе Мариуполь-Донецк, засыпана минами. По словам пресс-офицера, сейчас идет разминирование.

Также Силкин отметил, что все подразделения ВСУ находятся на своих позициях.