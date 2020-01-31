В оккупированном Донецке вырастет вдвое стоимость проезда в муниципальном транспорте

Жители оккупированного города за проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах будут платить шесть рублей вместо трех.

Боевики "ДНР", которые контролируют оккупированный Донецк, решили повысить стоимость проезда в городском транспорте.

Как сообщают ресурсы террористов со ссылкой на "администрацию" города, с 1 февраля стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах вырастет до шести рублей.

Ранее она составляла три рубля. При этом уточняется, что цена проезда в маршрутных такси меняться не будет.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Ленинском районе оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв, после чего над городом поднялся столб дыма. По информации пользователей соцсетей, взрыв произошел в районе "управления по борьбе с организованной преступностью" (УБОП).