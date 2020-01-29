ОБСЕ зафиксировала танки и гаубицы оккупантов, размещенные с нарушением линии отвода на Донбассе

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что таким образом вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать Минские договоренности.

На Донбассе беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали танки и гаубицы оккупантов, размещенные с нарушением линии отвода.

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Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

«Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику как с нарушением линий отвода, так и за пределами выделенных мест хранения вооружения», - говорится в сообщении.

Так, в отчете СММ ОБСЕ от 28 января отмечается, что 26 января беспилотник малого радиуса действия на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировал четыре буксируемые гаубицы (Д-30 «Лягушка», 122 мм) и две самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) возле населенного пункта Белое, а также одну самоходную артиллерийскую установку (2С9 «Нона-С», 120 мм) возле населенного пункта Голубовка.

В этот же день беспилотник дальнего радиуса действия зафиксировал один танк (Т-64) и один вероятно миномет (неустановленного типа) возле населенных пунктов Новоселовка и Нижнее Лозовое, а уже на следующий день патруль миссии зафиксировал три буксируемые гаубицы (Д-30 «Лягушка», 122 мм) в населенном пункте Новогригорьевка.

Отмечается, что вышеупомянутое вооружение было размещено с нарушением линий отвода.

Кроме того, 23 января с помощью воздушного наблюдения зафиксировано 49 танков (неустановленного типа) на полигонах возле населенных пунктов Круглик и Мануйловка, расположенных за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения.