Боевики глушили беспилотник миссии ОБСЕ в районе Петровского - украинская сторона СЦКК

Кроме того, в течение недели ежедневно фиксируются ограничения свободы передвижения патрулей миссии ОБСЕ.

На Донбассе в районе Петровского боевики глушили беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил сил в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

В ежедневном отчете от 27 января СММ ОБСЕ информирует, что 25 и 26 января на блокпосту примерно в 3 км севернее участка разведения сил и средств в районе Петровского представители вооруженных формирований РФ в очередной раз запретили патрулю миссии проезд на юг в направлении участка разведения.

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Ограничение свободы передвижения патрулей СММ фиксируются ежедневно в течение недели.

"Кроме того, в эти дни, пролетая над населенным пунктом Петровское, БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно, вследствие глушения). Такие действия могут иметь целью скрыть деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и нарушения Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Украинская сторона подчеркивает, что препятствование представителям миссии ОБСЕ недопустимо.

Как сообщал УНИАН, в течение прошедших суток боевики 10 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе.