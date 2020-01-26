На Донбассе боевики четыре раза нарушили "тишину": один военный погиб

С начала суток российско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

На Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военнослужащий.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Максим Праута во время ежедневного пресс-брифинга об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил.

По его словам, на 12:30 российско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь по украинским позициям.

Так, на Луганском направлении около 11:00 оккупанты со стороны населенного пункта Березовское обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил возле Орехова - из 120-го миномета, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, и Новотошковского - из миномета калибра 120 мм.

Кроме того, на Донецком направлении с 7:00 боевики из станковых противотанковых гранатометов более часа вели огонь по позициям украинских защитников в районе Красногоровки, а с 7:30 - более часа из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливали военнослужащих вооруженных сил Украины, выполняющих боевые задачи вблизи Лебединского.

"По имеющейся на данный момент информации, в результате сегодняшних обстрелов один украинский воин погиб", - отметил Праута.

Он отметил, что, несмотря на продолжительность и плотность вражеских обстрелов, военнослужащие Объединенных сил открывали огонь из вооружения, не запрещенного Минскими соглашениями.