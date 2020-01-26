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Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, один украинский военный ранен

08:19, 26 января 2020
Война
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Иллюстрация REUTERS

За минувшие сутки, 25 января, вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар.

С началом текущих суток, 26 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска осуществляют воздушную разведку на линии разграничения, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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