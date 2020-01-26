Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, один украинский военный ранен

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов.

За минувшие сутки, 25 января, вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар.

С началом текущих суток, 26 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска осуществляют воздушную разведку на линии разграничения, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.