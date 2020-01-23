Война на Донбассе не повлияла значительно на секс-индустрию – исследования УХСПЧ

Состояние правозащиты и уровень насилия над секс-работниками на Донбассе мало отличается от ситуации по стране в целом.

Ситуация на Донбассе не повлияла значительно на местных работниц сферы секс-услуг, но некоторые из них осуществляют «вахтовые выезды».

Как передает корреспондент УНИАН, на это указывают результаты представленного во время пресс-конференции исследования Украинского Хельсинского союза по правам человека: «Влияние вооруженного конфликта на востоке Украины на работниц коммерческого секса».

Как отметил координатор Центра документирования УХСПЧ Алексей Бида, появление организованных вооруженных отрядов, ведущих боевые действия на определенной местности, меняет локальный рынок сексуальных услуг, как правило, приводя к его росту.

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«Это обусловлено, во-первых, резким повышением спроса, а во-вторых - ухудшением уровня жизни и связанной с конфликтом нищетой, что заставляет большее количество лиц рассматривать коммерческий секс как способ обеспечения себя и своих близких», - сказал он.

Бида заметил, что Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин делает вывод, что вооруженные конфликты и оккупация территории приводят к росту проституции, торговле женщинами и их сексуальной эксплуатации.

Кроме того, представитель УХСПЧ отметил, что в рамках вооруженного конфликта предоставление сексуальных услуг военным значительно опаснее, чем гражданским лицам в мирное время.

«Учитывая развитие европейского права, Украине следует двигаться в своей практике и законодательстве до полной отмены каких-либо административных или уголовных наказаний за секс-работу, с одновременным обеспечением безоговорочной ответственности лиц, эксплуатирующих проституцию других», - сказал Бида.

В свою очередь, аналитик Центра документирования УХСПЧ Юлия Павлик рассказала, что обнародованный отчет является результатом опроса женщин, вовлеченных в сферу секс-индустрии. «Мы ставили предположение о наличии существенного влияния вооруженного конфликта на этих женщин. И по полученным данным, это предположение не подтвердилось. Но мы считаем, что собранные данные по объективным причинам, таким как сложно доступная выборка, стигматизированная тема и т.д., не отобразили картину в полной мере», - сказала она.

Аналитик пояснила, что сбор данных исследования проходил в январе-феврале 2019 года в городах подконтрольной украинскому власти территории. География опроса включает Мариуполь, Славянск, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Краматорск.

Опросом, участие в котором приняла 61 респондентка в возрасте от 21 до 48 лет, занимались представители благотворительной организации «Легалайф-Украина». Стаж работы участниц опроса колеблется от 3,5 лет до 25.

«Абсолютное большинство респонденток - это 93% - занимались секс-работой еще до начала вооруженного конфликта в марте 2014 года. Среди опрошенных только трое участниц ответили, что стали заниматься секс-работой после начала конфликта из-за непосредственного влияния социально-экономической ситуации, ухудшения условий жизни, нехватки денег, финансовых трудностей», - рассказала Павлик.

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Свой доход представительницы сферы, преимущественно, характеризуют на уровне минимальной заработной платы: от 3 до 5 тыс. грн - это 30% опрошенных; от 5 до 7 тыс. грн указали 23%; доход от 7 до 11 тыс. грн и выше указали 20% и 11%, соответственно. При этом, 8% участниц опроса указали, что их уровень дохода - 1,5-3 тыс. грн, а 5% указали, что имеют менее 1,5 тыс. грн.

Среди проблем, которые сегодня больше всего беспокоят респонденток, первое место занимают «материальные трудности». В топ-5 также входят наличие долгов, страх заразиться вирусными заболеваниями, возбуждение административных дел, одиночество, отсутствие любви.

«В целом респондентки отмечали, что оказывают секс-услуги от 1 до 7 дней в неделю. Среднее количество рабочих дней составляет 4 дня в неделю. Количество клиентов, которым предоставляются услуги за один день, колеблется от 1 до 48 человек», - рассказала Павлик и добавила, что среди клиентов также бывают «клиенты-комбатанты».

Большинство респонденток оказывают секс-услуги гражданским клиентам в пунктах жительства, чуть меньше - в соседнем населенном пункте. «Значительно меньшее количество респонденток предоставляет свои услуги «клиентам-комбатантам» в так называемых вахтовых выездах. В населенных пунктах подконтрольной территории - 19,7%, в населенных пунктах «серой» зоны - 8,2% и только 1,6% предоставляют услуги «клиентам-комбатантам» на неподконтрольной территории», - рассказала Павлик.

Она добавила, что средняя регулярность «вахтовых выездов» - 1-2 раза в месяц и большинство делают это самостоятельно, лишь единицы прибегают к услугам посредников или помощи третьих лиц с целью организации выезда.

«Мотивом выбора этой формы организации собственной работы, вероятно, является высокий уровень заработка. Все респондентки, практикующие «вахтовые выезды», считают, что уровень оплаты в них выше. Ненамного выше, - по оценке 56%, и значительно выше - по оценке 44%», - отметила аналитик.

В то же время, рассказала она, опрошенные женщины попадали в ситуации, связанные с обманом со стороны нанимателя или клиента, и с принуждением к выполнению работы. Так, в 75,4% респонденток был опыт неполучения обещанной платы за предоставление сексуальных услуг; 80,3% сталкивались с тем, что условия для предоставления секс-услуг были значительно хуже, чем обещано; 55,7% заявили, что оказывали секс-услуги по принуждению, а у 21,3% есть опыт предоставления сексуальных услуг в обмен на проживание или питание.

«Более половины респонденток - это 55,7% выразили желание прекратить оказывать сексуальные услуги. Во многих случаях они указали конкретную деятельность, вид работы, какими бы они хотели заниматься. Это были, в основном, виды работ в социальной сфере или сфере обслуживания», - констатировала Павлик и добавила, что 9,8% респонденток заявили, что хотели бы продолжить работать в сфере секс-услуг, но чтобы работа при этом стала легальной.

Также координатор БО «Легалайф-Украина» Наталья Дорофеева отметила, что предполагалось, что исследование покажет сильное влияние «вооруженного конфликта» на ситуацию с работницами сферы секс-услуг. В частности, что будут «страшные» цифры по уровню насилия.

«Ситуация с правозащитой, с насилием над секс-работниками в Украине (имеется в виду подконтрольная украинской власти территория страны - УНИАН) мало чем отличается от ситуации в той зоне», - сказала она и отметила, что данные по соцпортрету секс-работников также совпадают на этих территориях.

По словам Дорофеевой, те проблемы, с которыми сталкиваются секс-работницы «в Украине и в АТО - они идентичны, они одинаковы».

Кроме того, директор БО «Легалайф-Украина» Наталья Исаева пояснила, что связаться с секс-работницами на неподконтрольной территории для опроса проблематично, и заметила также, что «вахтовых методов» работы становится все меньше.