Зеленский в Израиле помолился за мир в Украине (фото)

Президент посетил Стену плача в Иерусалиме, где присоединился к молитве за мир в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость достижения на Донбассе мира.

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Как сообщает пресс-служба президента, об этом он заявил во время посещения Стены плача в Иерусалиме, где присоединился к молитве за мир в Украине.

Молитву произнесли главный раввин Киева Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруш и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.

«Мир - это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах», - сказал Зеленский.