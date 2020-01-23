Зеленский в Израиле помолился за мир в Украине (фото)
13:23, 23 января 2020Война
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Президент посетил Стену плача в Иерусалиме, где присоединился к молитве за мир в Украине.
Зеленский подчеркивает необходимость достижения на Донбассе мира / фото: ОП
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость достижения на Донбассе мира.
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Как сообщает пресс-служба президента, об этом он заявил во время посещения Стены плача в Иерусалиме, где присоединился к молитве за мир в Украине.
Молитву произнесли главный раввин Киева Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруш и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.
«Мир - это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах», - сказал Зеленский.
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