Оккупанты сегодня дважды нарушили режим тишины - штаб ООС
Оккупанты сегодня на Донбассе дважды нарушили режим тишины, применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие.
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Как говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook, за текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
При этом отмечается, что один обстрел по позициям Вооруженных сил Украины враг открывал вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия, другой – неподалеку от Зайцево - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также оккупанты выпустили 4 мины из минометов калибра 82 мм.
В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.