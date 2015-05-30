За сутки в зоне АТО ранены четверо военнослужащих

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранены четверо украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Несмотря на интенсивность обстрелов наших позиций за минувшие сутки, ни один украинский военный не погиб, четверо наших ребят получили ранения", - сказал Лысенко.

Двое военнослужащих получили ранения во время боевого столкновения вблизи Красногоровки.

Об этом "5 каналу" по телефону сообщил пресс-офицер сектора "Б" штаба Антитеррористической операции Евгений Силкин.

По его словам, здесь боевики вели обстрел наших позиций в течение трех часов. Бой стих только около часа ночи. После этого российские наемники длительное время огонь не открывали. Также под минометный обстрел террористов попали украинские позиции в районе Каменки, Опытного и Песков.

"Населенный пункт Каменка только в течение двух часов дважды подвергался длительным плотным обстрелам из минометов калибра 82 мм, по направлению Ясиноватая. Одновременно по направлению Старомихайловка проводился обстрел украинских позиций вблизи Красногоровки. Из автоматических танковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитных установок. В 22:00 по этому же населенному пунктубыл открыт огонь из минометов калибра 120 мм. Обстрел длился три часа. Также в течение минувшей ночи боевики неоднократно из минометов калибра 120 мм обстреливали позиции украинских войск вокруг Опытного и Песков. Двое военнослужащих ВСУ получили ранения конечностей и тела ", - отметил он.

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Кроме того, по данным штаба, новую перестрелку зафиксировали уже сегодня утром.

"Уже сегодня в 4:00 утра по направлению Жабьего в течение 20 минут преступники плотно били из автоматических гранатометов по позициям 93-й отдельной механизированной бригады, вокруг Песков", - сообщил Силкин.