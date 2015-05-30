Ночь в зоне АТО: в районе Красногоровки и Лозового произошли боевые столкновения

На Мариупольском направлении 120 мм артиллерия, минометы и гранатометы боевиков полтора часа обстреливали Широкино. После 20.00 и до самого утра там наступила боевая тишина.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

На Луганском направлении из зенитных установок, пулеметов и гранатометов боевики обстреливали Счастье и Станицу Луганскую. По Трехизбенке огонь вел миномет, отмечают в сообщении.

«Боевое столкновение с диверсионно-разведывательной группой произошло на Донецком направлении в районе Красногоровки. Бой длился два часа. Погибших среди украинских военных нет. Кроме того, из минометов, зенитных установок и стрелкового оружия боевики палили по Камянце, Красногоровке, Пескам, Опитному, Гранитном», - говорится в сообщении.

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«Боевое столкновение произошло и на Артемовском направлении в районе Лозового. После короткого боя боевики вынуждены были панически бежать», - добавляют в пресс-центре АТО.

Также артиллерия, минометы и гранатометы российско-террористических наемников обстреливали Широкую Балку, Кирово, Расадки, Луганское, Лозовое, Светлодарск.