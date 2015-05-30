Лидер боевиков Захарченко имеет проблемы со здоровьем - ОБСЕ

Лидер террористической организации "ДНР" Александр Захарченко имеет проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на отчет мониторинговой миссии ОБСЕ от 28 мая.

Читайте такжеЗахарченко заявил о планах захватить Славянск, Константиновку и КрасноармейскВ частности, Захарченко заявил наблюдателям ОБСЕ, что по этой причине не сможет участвовать ни в каких встречах на территориях, не подконтрольных боевикам до конца июля.

Ранее УНИАН сообщал, что Захарченко принимал "парад" боевиков 9 мая сильно шатаясь.