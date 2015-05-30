Лидер боевиков Захарченко имеет проблемы со здоровьем - ОБСЕ
01:55, 30 мая 2015Война
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У Захарченко проблемы со здоровьем, из-за которых он не сможет участвовать в мероприятиях за пределами "ДНР".
REUTERS
Лидер террористической организации "ДНР" Александр Захарченко имеет проблемы со здоровьем.
Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на отчет мониторинговой миссии ОБСЕ от 28 мая.
Читайте такжеЗахарченко заявил о планах захватить Славянск, Константиновку и КрасноармейскВ частности, Захарченко заявил наблюдателям ОБСЕ, что по этой причине не сможет участвовать ни в каких встречах на территориях, не подконтрольных боевикам до конца июля.
Ранее УНИАН сообщал, что Захарченко принимал "парад" боевиков 9 мая сильно шатаясь.
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