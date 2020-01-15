Суд избрал меру пресечения боевику, охранявшему сбитый террористами самолет МН17

Он может выйти на свободу после внесения залога.

Суд избрал меру пресечения боевику, задержанному в Донецкой области по подозрению в участии в рядах незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, 26-летнего жителя Торецка арестовали на 60 суток с правом внесения 105 тысяч гривень залога.

Как сообщал УНИАН, 9 января в Донецкой области пограничники задержали боевика, который, предположительно, охранял место катастрофы и остатки сбитого россиянами самолета рейса MH17. Преступную деятельность мужчины подтвердили фото с его страницы в соцсети, где он в военной форме с оружием в руках снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.

Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начнется 9 марта 2020 года.