Оккупанты сегодня в течение получаса били по позициям сил ООС возле Донецка

Потерь среди украинских военных нет.

Оккупанты сегодня трижды обстреляли позиции украинских войск на Донбассе.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины, подполковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

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«Российско-оккупационные войска продолжили нарушение Минских соглашений ... Враг всего совершил три прицельные обстрела наших позиций, в том числе, один раз из миномета 82-го калибра», - отметил он.

По словам Гуцуляка, около 2-х часов ночи с направления от н.п. Лозовое оккупанты выпустили две мины по защитникам Светлодарска, после 11.00 враг в течение получаса вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения по украинским позициям вблизи н.п. Пески, а после 11.40 оккупанты из крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции защитников Васильевки.

«По имеющейся информации, боевых потерь в результате прицельного вражеского огня нет», - добавил представитель Минобороны.