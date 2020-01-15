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Оккупанты сегодня в течение получаса били по позициям сил ООС возле Донецка

14:05, 15 января 2020
Война
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REUTERS

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины, подполковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

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«Российско-оккупационные войска продолжили нарушение Минских соглашений ... Враг всего совершил три прицельные обстрела наших позиций, в том числе, один раз из миномета 82-го калибра», - отметил он.

По словам Гуцуляка, около 2-х часов ночи с направления от н.п. Лозовое оккупанты выпустили две мины по защитникам Светлодарска, после 11.00 враг в течение получаса вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения по украинским позициям вблизи н.п. Пески, а после 11.40 оккупанты из крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции защитников Васильевки.

«По имеющейся информации, боевых потерь в результате прицельного вражеского огня нет», - добавил представитель Минобороны.

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