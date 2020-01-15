На КПВВ на Донбассе за прошлый год умерли 27 человек

Бригады экстренной медицинской помощи осуществили в 2019 году 290 выездов на контрольно-пропускные пункты.

В прошлом году на контрольно-пропускных пунктах на линии разграничения в Луганской и Донецкой областях умерли 27 человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

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"По данным, которые собраны сотрудниками представительства Офиса омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях, за 2019 год при пересечении КПВВ в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек, в основном это люди пожилого возраста. Также за 2019 год бригады экстренной медицинской помощи осуществили 290 выездов (т.е. раз в два дня) и оказали медицинскую помощь 301 человеку", - написал он.

Представитель омбудсмена добавил, что сегодня повторно направил письма главе Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Кириленко и главе Луганской областной военно-гражданской администрации Сергею Гайдаю с просьбой рассмотреть возможность обеспечения постоянного присутствия бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей.

Как сообщал УНИАН, по данным СММ ОБСЕ в течение 2019 года на Донбассе в результате обстрелов и подрыва на взрывных предметах погибли по меньшей мере 18 гражданских лиц с обеих сторон фронта.