В ОБСЕ подсчитали количество погибших гражданских на Донбассе в этом году
В течение 2019 года на Донбассе в результате обстрелов и подрыва на взрывных предметах погибли по меньшей мере 18 гражданских лиц с обеих сторон фронта.
Такие данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, пишет "BBC Украина".
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"С начала 2019 года Специальная мониторинговая миссия подтвердила 145 жертв среди гражданского населения: 18 погибших, 127 раненых", - отметили в СММ ОБСЕ.
В 2018 году на Донбассе погибли 43 гражданских лица, еще 179 были ранены.
В этом году СММ ОБСЕ зафиксировала почти 300 тысяч нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
Ранее в ООН насчитали 44 тысячи погибших и раненых в результате боевых действий на Донбассе за последние пять с половиной лет.