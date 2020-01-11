Сутки на Донбассе: трое военных получили ранения в результате обстрелов боевиков

Оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня.

За прошедшие сутки 10 января вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов трое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщила прессслужба Операции объединенных сил в Facebook.

Читайте такжеВ штабе ООС уточнили, что вчера на Донбассе один украинский военный погиб, а четверо получили ранения

Противник обстрелял позиции украинских війькових из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов неподалеку Марьинки, вблизи с Невельським, у Водяного, рядом с Новотроицким.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано 7 обстрелов позиций украинских защитников: вблизи Орехового, неподалеку Луганского, в районе Южного.

С начала этих суток российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. Из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников вблизи с Песками и из 120-мм минометов по позициям рядом с Красногорівкою, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Как сообщалось, на Донбассе погиб один военнослужащий – боец 28-й бригады, старший солдат Николай Довженко.