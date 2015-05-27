Боевики обстреляли Горловку: погибли 3 мирных жителей, еще 4 получили ранения

В Горловке Донецкой области в результате обстрела боевиков погибли трое мирных жителей, еще четверо получили ранения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, вчера, 26 мая, около 19-ти часов боевики террористической организации «ДНР» нанесли массированный удар из тяжелой артиллерии по жилому кварталу Горловки.

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«Во время обстрела один из снарядов попал в жилой дом в Центрально-городском районе города, в результате чего погибли трое мирных жителей – хозяин дома, его 11-летняя дочь, и еще один мужчина. Также ранения получили еще четверо человек, в числе которых 10-летний мальчик и новорожденный ребенок», - говорится в сообщении.

По факту нападения террористов «ДНР» на город Горловка начато уголовное производство по ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт), сообщили в пресс-службе.

Прокуратура Донецкой области осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в указанном уголовном производстве.