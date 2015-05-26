"Комиссия" из Москвы довела до истерики боевиков "ЛНР" из-за пленных российских военных - СБУ

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

"Как сообщают источники Службы безопасности Украины, в т. зв. "ЛНР", у тамошних боевиков случилась истерика, потому что из Москвы несколько дней назад приезжала "серьезная правительственная комиссия по расследованию обстоятельств попадания в плен двух ГРУшников", - отметил он.

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Лубкивский отметил, что "московские кураторы на месте искали среди боевиков самих толковых для доклада московским гостям".

"Говорят, "таскали" на разговоры и командиров казачьего гвардейского батальона "ЛНР", которые в день столкновения стояли рядом, за то, что не предоставили спецназу ГРУ поддержку и допустили их захват", - сообщил он и добавил, что "разбирались серьезно, с последствиями".

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Сейчас они находятся в военном госпитале в Киеве. Оба арестованы Шевченковским райсудом Киева до 19 июля.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что эти двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.